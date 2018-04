Pallotta, col Liverpool ce la giochiamo

ROMA, 23 APR - "Tutti pensano che il Liverpool sia più forte della Roma, soprattutto per i successi sul City che quest'anno ha vinto la Premier, ma penso che ce la giochiamo. Tutto può succedere. Se giochiamo come sappiamo fare, come contro il Chelsea o il Barcellona, possiamo battere qualsiasi squadra". Così il presidente della Roma, James Pallotta a Sky Sport, alla vigilia della semifinale d'andata di Champions in casa del Liverpool La mia impressione è che la Roma sia in grado di fare il salto di qualità quando serve, come in Champions - aggiunge il businessman di Boston -. Conosciamo le qualità di Salah e degli altri giocatori del Liverpool. Hanno un attacco forte, come il Barcellona o il Chelsea, ma noi siamo una buona squadra davvero, e lo abbiamo dimostrato contro il Barcellona".