Catania-Trapani, venduti 17.000 biglietti: pienone al Massimino

CATANIA - A poche ore dal via del derby Catania-Trapani, lo stadio Massimino potrebbe registrare il pienone. Alle 13 il dato di prevendita era di 16.878 tagliandi già ceduti di fronte a una capienza autorizzata di 19.800. Ma fino alle 18,30 il punto vendita di Torre del Grifo era in funzione, mentre i botteghini dello stadio dalle 13 in poi sono rimasti chiusi. Ma continua anche la vendita on line per la partita che avrà inizio alle 20,45.

I tifosi stanno preparando coreografie degne della serie A, i sostenitori della curva nord entreranno almeno 40 minuti prima per predisporre l'accoglienza dei calciatori all'ingresso in campo. Negli ultimi tre campionati, giocati in C, non s'era verificata un'attesa così spasmodica. In caso di vittoria, il Catania andrebbe a meno uno dalla capolista Lecce e giocherà gli ultimi due turni contro Matera fuori casa e Rende in casa. Il Lecce, che oggi riposerà, dovrà poi ricevere la Paganese e recarsi a Monopoli.