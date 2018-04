Basket: Reggio Emilia-Torino 89-82

REGGIO EMILIA, 23 APR - Sospinta da un precisissimo Markoishvili e da un monumentale Reynolds, la Grissin Bon supera la Fiat Torino, nel posticipo della 27esima giornata, estromettendo di fatto i piemontesi dalla corsa ai playoff e continuando, viceversa, a coltivare qualche briciola di speranza. In casa gialloblu grande impegno, ma rendimento a corrente alternata del suo collettivo. Avvio poco spettacolare con un Torino un pelino più lucida in fase offensiva. Fattore che però le porta solo un minimo abbrivio: 7-11 al 4'. L'ingresso di Reynolds però incrementa la "verve" biancorossa che in breve passa a condurre. Nessuna delle due squadre riesce però a prendere l'inerzia e il primo quarto si chiude con un lieve vantaggio esterno: 18-21. Il secondo periodo parte con una spallata piemontese, favorita anche da un "tecnico" per proteste fischiato al coach reggiano Menetti: 9-2 di break e vantaggio di sette lunghezze al 3' (20-27).