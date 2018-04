Il Padova torna in serie B dopo 4 anni

PADOVA, 23 APR - Il Padova ritorna in serie B, con due turni di anticipo sul termine del campionato di C, grazie alla sconfitta della Reggiana per 1-0 sul campo dell'Albinoleffe, che rende matematica la promozione dei biancoscudati, con 59 punti. Il Padova rimette piede nel campionato cadetto dopo 4 anni, nel corso dei quali i veneti erano finiti addirittura tra i dilettanti. Ieri il pareggio per 1-1 sul campo della Fermana aveva rimandato l'attesa della promozione, giunta matematicamente stasera con il ko della Reggiana nel posticipo della 36/a giornata del girone B.