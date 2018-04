MotoGp: Rossi,Lorenzo creda in se stesso

ROMA, 24 APR - Caduto in Qatar, 15/o in Argentina, 11/o in Texas. La seconda stagione di Jorge Lorenzo sulla Ducati doveva essere quella del riscatto, invece è cominciata sulla falsariga della prima, assai deludente. Una situazione che ricorda molto quella vissuta da Valentino Rossi nelle stagioni 2011 e 2012, quando raccolse in tutto un terzo e due secondi posti. Anche il campione di Tavullia aveva lasciato lla Yamaha, per cercare fortuna in Ducati. Il feeling con la Rossa di Borgo Panigale non sbocciò mai "E' una situazione difficile perché molto frustrante, almeno io l'ho vissuta così - ha ricordato, secondo quanto riporta 'Marca' - Devi credere in te stesso e trovare le motivazioni per andare avanti".Da ex compagno di team, nonché rivale di vecchia data, non si è spinto fino a consigliargli di cercare un progetto alternativo. Nel caso dello spagnolo la via del ritorno in Yamaha è sbarrata dai rinnovi già firmati da Maverick Vinales e dallo stesso Rossi. Voci del paddock sussurrano il nome della Suzuki.