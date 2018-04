Serie A, 5 squalificati per un turno

ROMA, 24 APR - Sono in tutto cinque i calciatori squalificati per un turno in vista della 35/a giornata del campionato di Serie A. Si tratta di Bryan Boulaye Dabo (Fiorentina), Cheick Tidiane Diabate (Benevento), Claud Adjapong (Sassuolo), Cristian Daniel Ansaldi (Torino), Jakub Jankto (Udinese). Per quanto riguarda i club il giudice sportivo ha punito il Benevento con una ammenda di 3.000 euro per "indebita presenza, nel recinto di giuoco, di un collaboratore non iscritto in distinta che sostava sulla panchina aggiuntiva e che ritardava la regolare ripresa del giuoco trattenendo il pallone". Ammenda di 2.000 euro anche alla Spal per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'arbitro".