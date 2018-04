Farfalle azzurre 'volano' in Azerbaigian

ROMA, 24 APR - Non solo la Formula 1 ma anche il 'circus' della ginnastica ritmica sbarca a Baku in Azerbaigian per la quarta World Cup del circuito 2018. Dopo l'esordio di Sofia con due bronzi e un argento in bacheca e il triplete d'oro conquistato nella tappa casalinga di Pesaro, le Farfalle azzurre sono pronte per la prova azera (hanno mancato solo l'appuntamento di Tashkent del weekend scorso). Alessia Maurelli, Martina Centofanti (Aeronautica Militare), Agnese Duranti (La Fenice), Anna Basta (Pol. Pontevecchio), Martina Santandrea (Estense Putinati) e Letizia Cicconcelli (Fabriano) sfideranno nuovamente i migliori team al mondo sulla pedana della National Gymnastics Arena di Baku. Oltre alla squadra nazionale la dtn Emanuela Maccarani ha convocato le individualiste Alexandra Agiurgiuculese (Udinese) e Milena Baldassarri (Fabriano). Le finali di specialità di domenica saranno trasmesse in diretta e in esclusiva per l'Italia su Volare Tv.