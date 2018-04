Calcio: prossima Serie B al via 24/8

MILANO, 24 APR - Il prossimo campionato di Serie B prenderà il via venerdì 24 agosto con l'anticipo della prima giornata, mentre l'ultimo turno andrà in scena sabato 11 maggio. Lo ha deliberato l'assemblea della Lega B, che inoltre chiederà alla Figc di chiudere la sessione estiva del mercato in coincidenza con quella della Serie A, il 18 agosto. L'assemblea (presenti 21 club su 22) ha aggiornato le società sulla vendita dei diritti tv del campionato per il triennio 2018-2021: il bando, già pubblicato, prevede il 7 maggio come termine per la presentazione delle offerte, ma difficilmente ne arriveranno finché non saranno assegnati i diritti tv della Serie A, in stand by per la causa fra Sky e Mediapro, che si ritroveranno in Tribunale il 4 maggio. E' probabile quindi che la vendita del campionato di Serie B slitti più in là. La Lega B chiederà inoltre alla Figc l'istituzione della Supercoppa Primavera 2, fra le due squadre vincitrici dei rispettivi gironi, promosse nel campionato Primavera 1.