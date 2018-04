Tudor,finire nel modo giusto e ripartire

UDINE, 24 APR - “E’ un momento delicato. Per questo non vorrei parlare tanto di me, c’è un lavoro delicato da fare per finire nel modo giusto questa stagione e poi partire per la prossima annata con nuova energia, sperando che questo tipo di stagione non si ripeta a Udine”. Sono le prime parole di Igor Tudor da allenatore dell’Udinese. Tudor è subentrato oggi all’esonerato Massimo Oddo alla guida della squadra. Il neo-allenatore bianconero è stato presentato in conferenza stampa dopo aver diretto il primo allenamento. “Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019 più un’opzione per la stagione 2019/2020, che diventerà automatica al verificarsi di determinate condizioni – lo ha presentato il dg dell’Udinese Franco Collavino, anticipando che per questa stagione si avvarrà di un suo secondo in arrivo a Udine nelle prossime ore - Si tratta di un profilo che stavamo seguendo da un po’, giovane con una dimensione internazionale, l’abbiamo ritenuta la professionalità più adatta per una visione a lungo termine.