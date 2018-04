France football:Iniesta da Pallone d'Oro

(ANSA) -ROMA, 24 APR - Arriva un riconoscimento per Andres Iniesta che, a fine stagione, lascerà l'Europa per trasferirsi in Cina. La prestigiosa rivista France football, che ha ideato il Pallone d'Oro, pubblica un editoriale - a firma del direttore - all'interno del quale chiede "scusa" all'illusionista del Barcellona per non avergli mai assegnato l'ambito trofeo. Iniesta vestirà la maglia del Chongqing Lifan (dovrebbe percepire un faraonico ingaggio da 38 milioni all'anno) ma, prima del grande trasferimento in estremo oriente, ha ricevuto elogi a go-go. "Pubblichiamo qualcosa che, a noi di France football, ci mette d'accordo da un po' di tempo - si legge nell'editoriale -: Il nostro è un omaggio, non un editoriale, a un giocatore, anzi al giocatore. La sua generosità, l'essere parte integrante di una squadra, l'altruismo, lo hanno di certo privato del Pallone d'Oro. Ha dimostrato che il cervello è la cosa più importante quando si tratta di essere un campione". In Francia c'è la speranza che il Mondiale possa cambiare ancora le cose.