Monchi: Noi morti, poi ritrovato la vita

ROMA, 24 APR - "Avevamo tanta fiducia in questa partita, ma il risultato non è stato buono. Fino a 10' dalla fine eravamo eliminati, adesso è tutto difficile, ma abbiamo una possibilità. Io ho sempre fiducia nella Roma, ma è molto complicato". Così Monchi, ds della Roma, a Premium sport, dopo il ko della Roma a Liverpool. "C'è da dire che i nostri giocatori hanno già rimontato e sono preparati per questo tipo di imprese - prosegue -. Novanta minuti all'Olimpico sono molto lunghi. Abbiamo attraversato momenti difficili durante la partita, dopo il gol di Firmino eravamo morti, ma ci siamo ripresi un po' di vita. Dobbiamo avere fiducia adesso".