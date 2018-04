Nba: Miami ko, Sixers in semifinale

ROMA, 25 APR - Philadelphia 76ers allunga batte per la quarta volta in cinque gare Miami Heat (104-91), conquistando la qualificazione alle semifinali di Conference che mancava da sei anni. Ancora una prova da incorniciare per Marco Belinelli, autore di 11 punti e che si gode l'ennesima serie playoff vinta della sua carriera. Negli altri incontri della notte, Milwaukee Bucks ha vinto 92-87 in casa dei Boston Celtics, sovvertendo il fattore campo che finora aveva prodotto due vittorie casalinghe a testa e assicurandosi la leadership nella serie (3-2) e un primo match point da giocarsi in trasferta al Bradley Center nella notte tra giovedì e venerdì. In West Conference, gli Spurs contro Golden State lottano e restano in partita fino agli ultimi istanti, ma alla fine devono arrendersi a Kevin Durant e ai suoi canestri decisivi: finisce 99-91 per i Warriors che volano in semifinale e affronteranno New Orleans, mentre per San Antonio inizia la off-season più complicata degli ultimi anni.