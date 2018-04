Real: Bale, vorrei giocare di più

ROMA, 25 APR - E' uno dei calciatori più costosi della storia ma questo non ha assicurato a Gareth Bale un posto da titolare inamovibile nel Real Madrid. Di questo un po' si lamenta l'asso gallese: "Vorrei sempre di più, intendo naturalmente più minti e più gol", spiega il madridista diventato nel 2013 il giocatore più pagato della storia, prima di essere soppiantato da Pogba, Dembelè, Mbappè, Coutinho e Neymar. Pagato la bellezza di 100 milioni, adesso Bale ha una clausola di 500 milioni e il gallese non esclude che in futuro possa essere pagata: "Penso che sia possibile". A Bale è stato anche chiesto del presunto interesse del Bayern nei suoi confronti: "Nel calcio non si può mai dire mai - la risposta - ma per ora a Madrid gioco e mi diverto a giocare, il Bayern ha una squadra fantastica e in passato è sempre stato uno dei team più vincenti in Europa, essere accostato a questo club è un onore per tutti, ma per ora sono un giocatore del Real".