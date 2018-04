Champions: Roma rientrata da Liverpool

FIUMICINO (ROMA), 25 APR - Dopo la trasferta inglese di Liverpool per la partita di andata delle semifinali di Champions League finita 5-2 per i 'Reds' (ritorno allo stadio Olimpico il 2 maggio), la Roma è rientrata questo pomeriggio nella capitale. Una volta sbarcati dal charter ed entrati in aerostazione, giocatori e staff tecnico, salutati ed incoraggiato alla'uscita del Terminal 3 da passeggeri e operatori aeroportuali di chiara fede giallorossa al grido 'non mollate', sono quindi saliti a bordo del pullman con il quale hanno poi lasciato lo scalo diretti dal centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.