Tennis: buon esordio Nadal a Barcellona

ROMA, 25 APR - Reduce dalla vittoria-record a Montecarlo - undicesima in 12 partecipazioni - Rafa Nadal continua a macinare successi sulla terra rossa, ora nel torneo di Barcellona, dotato di un montepremi di oltre 2,5 milioni di euro. Il numero uno del ranking, favorito e campione in carica, ha battuto all'esordio, già al secondo turno, in due set (6-4, 6-4) il connazionale Roberto Carballes Baena. Esordio positivo anche per il numero due del seeding, il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 Atp, che ha sconfitto 6-2 6-1, in un'ora e 22 minuti, il francese Gilles Simon, numero 70 Atp. Ha dovuto faticare per un set, invece, l'austriaco Dominic Thiem, terza testa di serie, per battere 7-6, 6-1 il barcellonese Jaume Munar.