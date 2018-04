Maglia Cox in spogliatoio dell'Olimpico

ROMA, 26 APR - La maglia del St. Peter's GAA club, società di calcio gaelico di Dunboyne di cui è membro Sean Cox - il tifoso in fin di vita dopo gli scontro prima della gara tra Liverpool e Roma - sarà appesa nello spogliatoio del Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions che i Reds giocheranno il 2 maggio all'Olimpico contro la Roma. La notizia è riportata dall'Irish sun, secondo cui il club inglese ha richiesto la maglietta al circolo irlandese per poterla appendere nello spogliatoio della squadra di Klopp all'Olimpico. Una fonte citata dal giornale ha spiegato che il St. Peter's GAA club "è a conoscenza della richiesta e si sta organizzando. I giocatori e i dirigenti del Liverpool sono profondamente sconvolti per quello che è successo a Sean. La richiesta per la maglia è stata fatta e Sean verrà ricordato prima della partita a Roma. Il messaggio del club è questo: You'll Never Walk Alone".