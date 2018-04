Nainggolan:Finale Champions?Non è finita

ROMA, 26 APR - "Abbiamo iniziato bene la partita, ma poi abbiamo commesso troppi errori e regalato troppe occasioni ai nostri avversari. Il 5-0 era troppo, però abbiamo segnato due volte e quindi abbiamo mantenuto viva la speranza". Così Radja Nainggolan, sul pesante ko della Roma nella semifinale d'andata di Champions League in casa del Liverpool. La partita di ritorno è in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. Per conquistare la finale di Kiev servirà un'impresa che il belga non esclude a priori: "Il calcio è e rimane qualcosa di speciale - spiega il Ninja al portale belga 'Het Laatste Nieuws' -. Sappiamo che sarà difficile ma segnare tre gol è sufficiente e lo abbiamo già fatto una volta nel turno precedente contro il Barcellona".