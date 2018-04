Milan: vertice su finale stagione

ANSA) - MILANO, 26 APR - Il finale di stagione del Milan e la programmazione della prossima sono stati al centro di un incontro fra l'ad rossonero Marco Fassone, il ds Massimiliano Mirabelli e l'allenatore Rino Gattuso, come filtra dal club. Il vertice, di circa un'ora, è andato in scena a Milanello, dove la squadra prepara la trasferta di domenica a Bologna, dopo giorni in cui hanno fatto rumore le voci secondo cui è in bilico la posizione di Mirabelli. Il ds, con Fassone e Gattuso (che ha da poco firmato un nuovo contratto triennale da 2 milioni di euro a stagione) si sono riuniti questa mattina per fare il punto sulle ultime quattro partite di campionato e la finale di coppa Italia, in cui la squadra si gioca la qualificazione alla prossima Europa League. Si è parlato anche della gestione dell'estate e dei piani per il futuro, di mercato, ma anche dell'organizzazione logistica, fra ritiro e tournée negli Usa.