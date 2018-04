Golf: China Open, inizio show Bertas

ROMA, 26 APR - Inizio show per Nino Bertasio al Volvo China Open (European Tour) di golf. L'azzurro ha chiuso il primo giro in 65 (-7), piazzandosi al 2/o posto della classifica al fianco del britannico Matt Wallace e ad una sola lunghezza dalla vetta occupata dal cinese Daxing Jin (-8). Sette birdie e nessun bogey per il 29enne bresciano, autore di una prova impeccabile. Grande partenza anche per Andrea Pavan, 8/o a -4. Il capitolino, dopo il 3/o posto ottenuto in Marocco nel Trophée Hassan II, ha continuato a brillare anche a Pechino. Mentre Edoardo Molinari e Matteo Manassero sono appaiati in 74/a posizione (par). Manche opaca per Renato Paratore (110/a posizione a +2).