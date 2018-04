Nardella, isoleremo tifosi violenti

FIRENZE, 26 APR - "Domenica non potremo che assistere ad un grande spettacolo quale sarà la partita fra Fiorentina e Napoli: sono di Torre del Greco, amo Napoli ma tiferò per i viola". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella al portale Calcio Napoli24. "I tifosi viola e quelli del Napoli sono accomunati dall'essere anti-juventini, ma la Fiorentina deve vincere domenica per restare in corsa per il sesto posto e quindi per l'Europa, dunque il Napoli si aspetti una squadra agguerrita", ha aggiunto Nardella che ha parlato anche dell'ordine pubblico data l'annunciata invasione di sostenitori azzurri: "Stiamo lavorando per mettere a punto misure di sicurezza per isolare chiunque verrà soltanto per creare problemi".