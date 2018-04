F1: Ricciardo, pronto a sfida Hamilton

(ANSA-AP) - BAKU (AZERBAIGIAN), 26 APR - Daniel Ricciardo si dice pronto a raccogliere la sfida di avere Lewis Hamilton come compagno di squadra, nel caso dovesse passare alla Mercedes l'anno prossimo. Il contratto dell'australiano con la scuderia Red Bull scadrà al termine della stagione in corso e lui ha espresso interesse ad unirsi a squadre come Mercedes o Ferrari, che gli diano l'occasione di competere per il titolo mondiale. "Non voglio dire che guardo solo ad Hamilton, ma sarebbe una bella sfida" ha aggiunto. Quello che invece Ricciardo non è disposto ad accettare sono le gerarchie già scritte, tanto che direbbe no ad un'auto più veloce se questo significasse fare il secondo ad una stella stabilita: "C'è sempre stata chiarezza ed equità (alla Red Bull, ndr) e mi aspetto questo trattamento ovunque".