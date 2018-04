F1: Ricciardo, parlato solo con Red Bull

ROMA, 26 APR - "Non è vero. Questo lo posso dire". Così il pilota della Red Bull Daniel Ricciardo ha risposto a Baku alla domanda se avesse firmato un precontratto con la Ferrari. "Finora ho parlato solo con la Red Bull", ha poi replicato a chi gli chiedeva se avesse avuto contatti con altri team per la stagione 2019. L'australiano è da tempo al centro delle voci di mercato che lo danno in partenza, verso Maranello o la Mercedes, visto che il suo contratto con la scuderia angloaustriaca e in scadenza, ma dopo l'exploit in Cina l'attenzione nei suoi confronti è cresciuta in modo spasmodico. Nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gp dell'Azerbaigian, Ricciardo ha aggiunto: "La Red Bull è interessata a tenermi e di questo certo abbiamo parlato. Certo sento di dover loro una certa lealtà dopo dieci anni". Io credo che Daniel si trovi bene da noi - ha detto il boss del team, Christian Horner -. Se potrà disporre di una monoposto come quella con cui ha appena perché dovrebbe volersene andare?".