Figc, Malagò bacchetta componenti

ROMA, 26 APR - "Alcune componenti della Federcalcio vogliono chiedere la fine del commissariamento? In tutte le lingue avevo supplicato di evitare la figura che è stata fatta durante l'ultima assemblea elettiva: ognuno può dire ciò che ritiene opportuno, ma bisogna tenere conto dei fattori che hanno portato al commissariamento. Potevano appoggiare una persona e portare avanti le riforme necessarie". Il n.1 Coni Giovanni Malagò bacchetta le componenti della Figc, commissariata da inizio febbraio, Lega Pro, Lega Dilettanti, Aic, Aiac e Aia, che oggi si sono viste a Roma e stanno valutando l'ipotesi di avanzare la richiesta di convocazione di una nuova assemblea elettiva. "Non potevano mettersi d'accordo prima? Ora il commissario sta provando a fare il lavoro necessario. Se poi - dice Malagò - le varie componenti pensano di mettersi d'accordo, deve esserci una persona nuova con idee condivise da almeno 4 componenti Ma non mi sembra una cosa meravigliosa organizzare una riunione senza la partecipazione della Serie A".