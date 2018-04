Universiadi: oggi a Roma tavolo tecnico

ROMA, 26 APR - Si è svolta stamani alla Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma, la cabina di regia per le Universiadi. Oggetto della discussione, alla quale hanno preso parte i tre ministeri competenti (Sport, Università, Coesione territoriale), i rappresentanti della Regione Campania e del Comune di Napoli, oltre a Raffaele Cantone dell'Anac e al commissario Luisa Latella, mentre per la parte sportiva il Coni e il Cusi (Comitato italiano per lo sport universitario). Oggi sono state esaminate ipotesi tecniche sul tema villaggio atleti (per ora, definiti circa 2.000 posti letto a Salerno e altrettanti a Caserta, mentre su Napoli ne servono altri 6000 circa), spunti ulteriori saranno forniti in una conferenza stampa organizzata dal Coni in programma il 3 maggio a Napoli.