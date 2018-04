Olimpiadi 2026,incontro Appendino-Malagò

ROMA, 26 APR - "Torino sta lavorando, c'è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano. Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione urbana. Torino lavorerà per presentare una progettualità convincente". Così la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, oggi in visita al Coni dal presidente Giovanni Malagò. Al centro del colloquio la candidatura di Torino a ospitare le Olimpiadi invernali 2026. "Ringraziamo il Coni per aver aperto questa fase - ha riferito Appendino - Chiaro che non dover rifare infrastrutture e avere impianti esistenti è un punto di forza ma ora lavoriamo e aspettiamo il governo che è una gamba importante nella scelta della candidatura". Al termine dell'incontro, Malagò ha spiegato: "Si è parlato di idee riguardanti la candidatura di Torino città olimpica, si è aperta la fase di dialogo. Adesso è doveroso confrontarci, come fatto con Cortina e come faremo a breve con i vertici di Milano".