Calcio: Chiesa nel mirino del Liverpool

ROMA, 27 APR - Federico Chiesa ha attirato l'attenzione di Jurgen Klopp e l'allenatore del Liverpool vorrebbe portarlo ad Anfield. Lo scrive il Daily Express, aggiungendo che le prime informazioni ricevute dai Reds parlano di una richiesta non inferiore ai 50 milioni di euro per avviare una trattativa sull'attaccante, 20 anni, a segno sei volte nella Serie A in corso. Oltre al Liverpool, anche Chelsea e Manchester United hanno inviato osservatori in Italia per vedere Chiesa all'opera, scrive ancora il giornale. Lo scorso novembre il giovane talento ha prolungato il contratto con la Fiorentina fino al 2022.