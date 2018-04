Champions:Liverpool si allena a Formello

ROMA, 27 APR - Aria di derby anche in Champions League tra Roma e Lazio. Nel rispetto del detto 'il nemico del nemico diventa amico', in occasione della semifinale di ritorno della competizione continentale, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico, il club di Lotito ha concesso agli avversari dei cugini giallorossi l'utilizzo del centro sportivo di Formello. I Reds di Jurgen Klopp potranno così allenarsi nella struttura biancoceleste nella mattinata che precederà il match e poi il giorno successivo per la seduta di scarico prima di riprendere il volo verso il Regno Unito. Non è la prima volta che accade: la prima a inaugurare questo originale modus operandi fu la Roma, aprendo Trigoria alla Juventus in occasione della finale di Supercoppa italiana contro la Lazio nel 2013, mentre l'anno successivo Formello aprì i cancelli al Manchester City sempre in occasione di una partita contro i cugini giallorossi.