Fiorentina-Napoli,nuovo appello Nardella

FIRENZE, 28 APR - "Quando io faccio riferimento ai violenti ovviamente non faccio alcuna distinzione: tutti i violenti devono stare a casa loro". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, che aveva lanciato un appello in questo senso nei giorni scorsi per il match di serie A Fiorentina-Napoli: appello a cui il sindaco partenopeo Luigi De Magistris aveva replicato dicendo che "non c'è alcun bisogno di lanciare appelli come se i napoletani rappresentassero una specie da cui bisogna scansarsi o proteggersi". Secondo Nardella, che ha parlato a margine di una iniziativa, "se De Magistris ha pensato che mi riferissi soltanto ai tifosi napoletani non è così, quindi possiamo stare tutti e due molto sereni". Il sindaco di Napoli, ha aggiunto il primo cittadino di Firenze, "è un collega e un amico molto simpatico".