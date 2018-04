F1: Azerbaigian, terze libere a Vettel

ROMA, 28 APR - Ferrari sugli scudi nella terza e ultima sessione di prove libere in vista del Gp dell'Azerbaigian, quarta prova del Mondiale di F1 in programma domani a Baku. Il migliore è stato Sebastian Vettel mentre Kimi Raikkonen è terzo preceduto dalla Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Vettel ha compiuto 17 giri, il migliore dei quali in 1'43"091. Hamilton è staccato di 361 millesimi, Raikkonen di 402. Quarto tempo per la prima delle due Red Bull, quella di Max Verstappen, in 1'43"519. Segue poi Valtteri Bottas con la seconda Mercedes (1'43"569). Daniel Ricciardo (Red Bull), vincitore due settimane fa in Cina e lo scorso anno a Baku, è dodicesimo con un ritardo di un secondo e 770 millesimi da Vettel. Incidente senza conseguenze nel finale di sessione per la Williams del russo Sergey Sirotkin.