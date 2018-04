Fiorentina-Napoli: allerta per tifosi

FIRENZE, 28 APR - Esauriti i 2.400 posti del settore ospiti e altri 2.600 tagliandi di tribuna in vendita fino alle 19 di stasera anche per i tifosi del Napoli, purché residenti in Toscana. E' un dispositivo di sicurezza per le grandi occasioni, quello allestito dalla questura in vista del match Fiorentina-Napoli di domani, con agenti che fin dalla mattina presidieranno le zone a rischio al fine di evitare contatti tra le tifoserie. I supporter azzurri in possesso di un biglietto per il settore ospiti dovranno presentare obbligatoriamente la tessera del tifoso. Il loro arrivo è previsto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di domani. Coloro che arriveranno in auto dovranno uscire al casello di Firenze Sud per poi essere scortati dalle forze dell'ordine ai parcheggi loro dedicati.