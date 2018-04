Samp: Giampaolo, con Cagliari è decisiva

GENOVA, 28 APR - "Partita decisiva col Cagliari? Dal punto di vista matematico no, ma sicuramente si per quanto riguarda il morale". L'allenatore della Samp, Marco Giampaolo, carica i 'suoi' per la sfida di domani al Ferraris contro i sardi. Continua la corsa europea della squadra doriana che non può permettersi passi falsi. E l'allenatore si affida soprattutto a Quagliarella, capocannoniere e leader della Samp: "A Roma non l'ho fatto giocare, perché era la terza partita in una settimana e deve fare le ultime quattro al meglio. Sarà determinante per noi in questo finale di campionato". Emergenza in attacco, dove mancheranno Zapata e Caprari e toccherà al giovane Kownacki fare coppia con Quagliarella. A centrocampo Praet potrebbe giocare trequartista, alle sue spalle pronti Barreto, Linetty e Torreira. In difesa conferma per il giovane Andersen, al suo fianco ballottaggio Ferrari-Silvestre. Giampaolo indica la strada per battere il Cagliari: "Ci vuole pazienza, qualità e velocità di pensiero. Ma anche spirito e carattere".