F1: Azerbaigian, Vettel in pole

ROMA, 28 APR - E' di Sebastian Vettel la pole position del Gp dell'Azerbaigian di F1, che si correrà domani a Baku. Il ferrarista ha firmato il tempo di 1'41"498 e dunque partirà dalla prima fila assieme al campione del mondo Lewis Hamilton, su Mercedes, che ha girato in 1'41"677 (+179). L'altro ferrarista Kimi Raikkonen ha accusato un ritardo di quasi un secondo (992 millesimi), facendo registrare il sesto tempo. Vettel, alla terza pole consecutiva, e Hamilton partiranno dalla prima fila davanti a Valtteri Bottas (Mercedes, 1'41"837) e Daniel Ricciardo (Red Bull, in 1'41"911). Quinto tempo per Max Verstappen, con un crono di 1'41"994, che affiancherà Raikkonen in terza fila. In quarta fila ci saranno le Force India di Ocon (1'42"523) con il settimo tempo e Perez (1'42"547) con l'ottavo. Completano le prime posizioni Hulkenberg (Renault), in 1'43"066, nono tempo, e Sainz (Renault) in 1'43"351 con il decimo.