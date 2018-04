Arco: Cdm Shangai, Pagnoni è secondo

SHANGAI (CINA), 28 APR - L'azzurro Federico Pagnoni si è piazzato al secondo posto nella prima tappa di Coppa del Mondo di tiro con l'arco a Shanghai. L'azzurro del compound perde la finale contro il coreano Kim Jongho, uno specialista che in Cina è sempre stato ai vertici della competizione, primo nelle qualifiche e sempre vincente negli scontri diretti. Nell'ultimo atto della competizione l'asiatico parte subito fortissimo, tre 10 per lui a cui Pagnoni risponde con un 28. La seconda volée termina pari 29-29 mentre nelle tre frecce successive l'azzurro si rifà sotto rosicchiando un punto grazie ad un 30-29 che rimette il risultato in bilico. Kim però non si spaventa e nel quarto set blinda la vittoria con un 29-28 che respinge l'assalto di Pagnoni. Le ultime tre frecce della gara sono perfette per entrambi (30-30), la sfida finisce 147-145, e regalano a Pagnoni una medaglia d'argento da incorniciare.