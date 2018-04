Nasr nuovo pilota Cetilar Villorba Corse

ROMA, 28 APR - Felipe Nasr sarà in equipaggio con Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto sulla Dallara di classe LMP2 di Cetilar Villorba Corse a partire dal secondo round della European Le Mans Series 2018 in programma a Monza dall'11 al 13 maggio. Il pilota brasiliano, già F1 e impegnato nelle gare endurance americane, è stato ingaggiato dal team italiano per sostituire Andrea Belicchi, costretto a sospendere l'attività agonistica sul prototipo a causa di un problema fisico alla schiena emerso durante l'ultima gara disputata a Le Castellet. Lo scorso novembre lo stesso Nasr aveva preso parte in un test al Paul Ricard proprio con Cetilar Villorba Corse, provando diverse soluzioni di setup e senza riscontrare problemi al volante della Dallara. "Ci sono così tante ragioni che rendono questo momento speciale - spiega Nasr - che risulta difficile descriverne una soltanto:è bello tornare in un team italiano visto che ho iniziato la mia carriera di pilota in monoposto proprio in una squadra italiana''