Allegri "il calcio leva, il calcio dà"

TORINO, 29 APR - "Il calcio leva, il calcio dà". Massimiliano Allegri commenta così la vittoria in rimonta della Juventus a San Siro con l'Inter, arrivata nei minuti finali dopo il ko con il Napoli della scorsa settimana al 90': "Orgoglioso del carattere dei ragazzi, ora massima concentrazione per restare in testa", conclude l'allenatore nel consueto tweet post partita. La Juventus attende il risultato di questo pomeriggio del Napoli, impegnato a Firenze. Al momento è a +4 sulla squadra di Sarri. "Grandissimi ragazzi, orgoglioso di questa squadra, vittoria importantissima", è il cinguettio di Higuain, autore della rete del 3-2 a San Siro.