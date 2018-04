Ciclismo: Roglic vince giro di Romandia

GINEVRA, 29 APR - Lo sloveno Primoz Roglic (LottoL-Jumbo) ha vinto il giro di Romandia, conclusosi oggi con la quinta e ultima tappa in cui si è imposto allo sprint, sul traguardo di Ginevra, il tedesco Pascal Akermann (Bora-Hansgrobe). Roglic si è piazzato al primo posto della classifica generale finale con 8'' di vantaggio sul colombiano Egan Bernal (Sky). Per lo sloveno è il secondo successo di quest'anno in una corsa a tappe dopo quello ottenuto nel giro dei Paesi Baschi. Nella tappa di oggi Ackermann ha preceduto il danese Michael Morkov (Quick-Step Floors) e l'italiano Roberto Ferrari (Emirates).