Serie C, la Leonzio pareggia con la Reggina e resta agganciata al treno play off

Leonzio – Reggina 1-1



Leonzio ( 4-3-3): Ciotti 6; Aquilanti 6, Camilleri 6 ( 54' Pollace 6,5), Gianola 6, Squillace 6; Marano 6 ( 54' Lescano 6), Cozza 6 ( 63' Petermann 6), Esposito 6; Gammone 6 ( 74' D'Angelo 6), Foggia 6, Bollino 6,5. All. Aimo Diana 6.

Reggina ( 3-5-2): Licastro 6, Laezza 6, Ferrani 6, Pasqualoni 6; Hadziosmanovic 6, Mezavilla 6 ( 74' Fortunato 6), La Camera 6 ( 58' Giuffrida 6), Provenzano 6,5 ( 63' Marino 6), Armeno 6; Sparacello 6,5. Tulissi 6 ( 74' Condemi 6). All. Agenore Maurizi 6.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore; assistenti: Caso di Nocera Inferiore e Ciangaglini di Vasto.

Reti: 10' Sparacello, 69' Bollino.

Note: 1200 spettatori. Presenti i tifosi della Reggina nel settore ospiti. Ammoniti: Marano ( L), Bollino (L), Aquilanti (L), Sparacello ( R), La Camera ( R), Mezavilla ( R), Ferrani (R ). Corner 9-3. Recupero: 2' e 5'.

LENTINI - Finisce in parità il match dell'Angelino Nobile tra Leonzio e Reggina. Partita avvincente tra due formazioni che hanno giocato per conquistare l'intera posta in palio nonostante le motivazioni diverse.

Parte bene la Reggina di Maurizi che trova il vantaggio al primo affondo. Al 10' Provenzano mette al centro per Sparacello che non sbaglia. Sembra un po' stordita la squadra di casa che cerca di frenare come può le iniziative amaranto. Al 22' la Reggina sfiora il raddoppio colpendo il palo ancora con Sparacello. La reazione della Leonzio arriva alla mezzora con un tiro di Bollino. I bianconeri si rendono pericolosi al 39' prima con Foggia e poi ancora con Bollino con il pallone che termina sulla traversa. Nel secondo tempo la Leonzio spinge contro una Reggina che non ha mollato un solo istante. E' arrivato al 69' il pareggio della Leonzio con Bollino che non sbaglia. Sul pari i bianconeri hanno cercato di trovare il gol del vantaggio. Allo scadere miracolo del portiere reggino su un colpo di testa di Gianola, salvato all'incrocio. Leonzio che rimane agganciata al treno play off.





