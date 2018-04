Serie C, anche il Fondi passeggia sui resti dell'Akragas

AGRIGENTO - L’Akragas chiude la stagione con l’ennesima sconfitta (la ventisettesima), e dice addio alla serie C dopo tre anni di tribolazioni e speranze. La gara con il Racing Fondi, si era mostrata abbastanza equilibrata sino alla fine del primo tempo, poi è arrivata la rete del vantaggio di Vastola, e per i laziali è stato facile segnare altre reti con Adessi e Pompei. Sul finire dell’incontro, un calcio di rigore battuto da Camarà, che avrebbe permesso all’Akragas di alleviare il passivo, è stato neutralizzato dal dischetto dal portiere ospite Elazaj. Cala sipario su una stagione tutta da dimenticare, ma l’attenzione, adesso, riposta sulla holding iraniana, che nei prossimi giorni dovrebbe sciogliere la riserva per subentrare all’attuale dirigenza.