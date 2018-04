Serie C, il Trapani spreca l'occasione e fa solo pari in casa col Monopoli

Trapani-Monopoli 2-2

Trapani (3-5-2) Furlan 6; Silvestri 6, Drudi 6,5, Pagliarulo 6; Marras 5,5, Scarsella 5,5 (35' Steffé 6), Corapi 7, Palumbo 6, Rizzo 5,5; Murano 6,5, Dambros 5,5 (18' st Campagnacci 6). A disp.: Pacini, Ferrara, Ferretti, Canino, Girasole, Minelli, Aloi, Culcasi, Musso, Tolomello. All.: Calori 5.5

Monopoli (3-5-2) Menegatti 7; Mercadante 5,5, Bei 6 (35' st Magni 6), Tafa 6 (10' st Paolucci 6); Rota 6, Scoppa 6, Sounas 5,5, Donnarumma 6, Longo 7; Genchi 5,5 (10' st Benassi 6), Sarao 6,5. A disp.: Bardini, Guido, Zampa, Minicucci, Mavretic, Russo, Eleuteri, Maselli. All.: Scienza 6,5

Arbitro Schirru di Nichelino 6.

Reti 18' pt Murano; 23' st e 42’ st Longo, 31' st Corapi.

Note 3826 spettatori, incasso per 23.532 euro. Ammoniti: Sarao, Tafa, Rizzo. Angoli: 10-3 . Recupero 2’ e 4’.

TRAPANI - Pugliesi indigeste per il Trapani, che contro il Monopoli mette a rischio il secondo posto dei playoff e saluta il Lecce che vola in Serie B. Dopo il bel successo contro il Catania ci si attendeva qualcosa in più dai locali, che invece si fanno irretire dagli ospiti i quali, alla fine di una gara dai due volti (primo tempo meglio il Trapani, secondi ai pugliesi), rischiano anche di vincere.

La cronaca. Al 18' il Trapani passa: Marras s’invola e serve un assist perfetto a Murano che di potenza fa gol. I granata continuano il forcing e nel finale di tempo si vedono negare un rigore netto per fallo di mani. Nella ripresa il Monopoli sembra da subito un po più in partita. Calori, vedendo che i suoi soffrono in avanti anche a causa delle assenze di Polidori e Evacuo, inserisce Campagnacci al posto di uno spento Dambros. A sorpresa, però, su corner pareggia il Monopoli: la difesa trapanese è presa di sorpresa da Longo rimasto solo davanti alla porta.

Il Trapani sembra tramortito però su un lancio lungo dalle retrovie un difensore del Monopoli tocca nettamente con la mano e questa volta l'arbitro assegna il penalty trasformato da Corapi. Ma il Monopoli non è mai domo e al 42' pareggia con un azione in velocità conclusa bene da Longo.