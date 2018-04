Villorba Corse subito protagonista GT4

ROMA, 29 APR - Buon inizio per Villorba Corse nel GT4 Central European Cup a Most (Repubblica Ceca). Il team parte di SVC The Motorsport Group conferma il suo impegno nella serie internazionale schierando una Maserati GranTurismo MC in classe AM. I veneti Giuseppe Fascicolo e Romy Dall'Antonia sono stati da subito protagonisti; nella prima sessione di qualifica (che determina la griglia di partenza di gara 1), con la pole sfuggita per meno di 4 centesimi dopo essere stati a lungo al comando. Il secondo tempo ha permesso loro di prendere il via di gara 1, sabato, dalla prima fila. Fascicolo, al volante della supercar italiana nelle prime fasi di gara, si è portato al comando approfittando di un errore del leader e conservando il vantaggio fino al pit-stop quando ha ceduto la guida a Dall'Antonia. Dopo la sosta il suo compagno di team si è trovato in bagarre con altri quattro conduttori, uno dei quali lo ha toccato facendolo retrocedere in sesta posizione, seconda di AM sul traguardo finale.