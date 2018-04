Zurich Classic, vincono Horschel-Piercy

ROMA, 30 APR - Billy Horschel e Scott Piercy sono i vincitori dello Zurich Classic of New Orleans di golf. Gli americani hanno superato la concorrenza dei connazionali Jason Dufner e Pat Perez (-21 sul totale) grazie a una rimonta show nell'ultimo giro. Chiudendo il torneo in 266 (65 73 61 67, -22) colpi davanti a tutti. Nella gara a coppie del PGA Tour, 3/o posto per i sudafricani Charl Schwartzel e Louis Oosthuizen (-20). Medaglia di legno per i britannici Tommy Fleetwood e Chris Paisley oltre che per gli statunitensi Brice Garnett e Chesson Hadley (-19). Buon finale per Patrick Reed (campione Masters) e Patrick Cantlay, 7/i a -17. Mentre Justin Rose ed Henrik Stenson hanno chiuso la rassegna in 19/a posizione (-14). E adesso il PGA Tour si prepara a fare tappa a Charlotte (Stati Uniti) per il Wells Fargo Championship (3-6 maggio). Dove rientreranno sul green sia Tiger Woods che Francesco Molinari.