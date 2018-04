Antonello, persa battaglia non guerra

MILANO, 30 APR - "Abbiamo perso una battaglia, probabilmente non solo per colpa nostra. Ma vogliamo vincere la nostra guerra sportiva, per noi e per i nostri tifosi": l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello parla a Inter Tv dello stato d'animo all'interno dell'ambiente dopo Inter-Juventus che ha scatenato una bufera di polemiche per l'arbitraggio di Orsato. "Siamo orgogliosi - aggiunge - della prestazione dei nostri ragazzi, che hanno messo passione e anima in campo, seppure in inferiorità numerica".