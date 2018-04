Inter, Brozovic guarda al futuro

MILANO, 30 APR - "Ora in tanti si chiedono cosa succederà. Molto semplice: la nostra squadra, l'Inter, darà l'anima per vincere le tre partite che mancano e poi accada quello che deve accadere". Lo scrive Marcelo Brozovic su Instagram. Il centrocampista dell'Inter passa oltre le polemiche per la sconfitta contro la Juventus e guarda al futuro, ponendosi l'obiettivo di conquistare i 9 punti rimasti per cercare di centrare l'obiettivo Champions. L'Inter, a tre giornate dalla fine del campionato, insegue a quattro lunghezze di distanza Roma e Lazio, contro la quale giocherà all'Olimpico nell'ultimo turno.