Champions:Totti a tifosi,mondo ci guarda

ROMA, 30 APR - "Il mondo ci guarda e noi vogliamo vestire Roma con il suo abito migliore: siamo i suoi ambasciatori, abbiamo una grande responsabilità, dentro e fuori lo stadio Olimpico". Così Francesco Totti si rivolge ai tifosi romanisti in vista della semifinale di ritorno di Champions League in programma mercoledì sera col Liverpool. Il dirigente ed ex capitano della squadra ha inviato il suo messaggio attraverso l'account Twitter ufficiale della Roma.