Figc, 'il ct? 13/5 dettagli con Mancini'

ROMA, 1 MAG - "Ieri c'è stato un incontro tra il vice commissario Costacurta, il team manager azzurro Oriali e Roberto Mancini che ha dato la disponibilità a risolvere il rapporto con lo Zenit e a fare il ct della nazionale. Siamo rimasti d'accordo che cominceremo a parlare di cifre e dei dettagli il 13 maggio, a conclusione del campionato russo". Il commissario della federcalcio, Roberto Fabbricini, fa il punto con l'Ansa sulle trattative per il nuovo commissario tecnico della nazionale. Tramontato Ancelotti, prende decisamente quota Mancini. Ci tengo a dire - spiega Fabbricini - che non c'è nulla di deciso. Con Mancini chiariremo che la federcalcio ha un budget per quel ruolo e non intende derogare, e con lui occorrerà parlare anche della filiera dei tecnici azzurri (quelli attuali sono in scadenza tra giugno e luglio) che noi vorremmo fossero concordati con il futuro ct. Ribadisco, lui si è detto disponibile, dal 13 entreremo nello specifico".