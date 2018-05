Roma-Liverpool: Wijnaldum, niente paura

ROMA, 1 MAG - "Siamo delusi per i due gol presi ad Anfield: per questo non siamo rilassati, la Roma ha dimostrato di essere forte e la rimonta vista col Barcellona è un monito sufficiente". Il centrocampista del Liverpool, Georginio Wijnaldum, mette in guardia i Reds dalla gara di domani all'Olimpico. "Giocheremo sia noi che loro a viso aperto con fiducia - dice l'olandese -. Non abbiamo paura, ma rispetto, abbiamo già affrontato grandi club e abbiamo fiducia di poter mantenere il vantaggio. Siamo felici di avere tifosi che ci sosterranno, Salah ci ha detto che qui a Roma il pubblico è molto caldo e sosterrà la sua squadra. Ma noi dobbiamo aver fiducia di conquistare il risultato che vogliamo". Sugli scontri tra i tifosi di una settimana fa in cui è rimasto gravemente ferito Sean Cox, Wijnaldum racconta: "Siamo scesi in campo senza sapere cosa fosse successo fuori dallo stadio, il giorno dopo eravamo distrutti: le partite sono occasioni di festa e tutti dovrebbero sentirsi al sicuro. E' deplorevole quanto è accaduto".