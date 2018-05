Marco Cecchinato batte Fognini e avanza nel torneo di Monaco

MONACO DI BAVIERA Continua il gran momento di Marco Cecchinato, che ha vinto il suo sesto match di fila aggiudicandosi il derby tricolore con Fabio Fognini al primo turno del "BMW Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il 25enne di Palermo, reduce dal successo di Budapest (primo titolo Atp in carriera), ha battuto in rimonta per 5-7 6-3 6-2, in un’ora e 49 minuti di partita, Fognini, numero 19 del ranking mondiale e quinta testa di serie, finalista nell’edizione del 2014 che si era aggiudicato entrambi i precedenti (sempre sulla terra, nel 2013 a Nizza e nel 2017 a San Paolo). Al secondo turno Cecchinato troverà l’ungherese Marton Fucsovic, numero 61 del ranking mondiale: tra i due non ci sono precedenti.