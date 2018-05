Bild "6 occhi non vedono il rigore ?"

ROMA, 2 MAG - "Sei occhi e una mano", e poi "come hanno fatto a non vederlo?". In Germania è la Bild Zeitung il più venduto dei quotidiani tedeschi, a farsi interprete delle polemiche per come è andata e come è finita la partita Real Madrid-Bayern di ieri sera, costata l'eliminazione dei tedeschi dalla finale di Champions. A tutta pagina c'è una foto che inquadra l'azione in cui il giocatore del Real Marcelo tocca la palla con la mano. Il giornale indica con un pennarello l'arbitro Cakir, il guardalineee e l'arbitro di porta che osservano attenti la scena: e Bild scrive: "Come hanno fatto a non vederlo? tutti e tre sono in condizioni di vedere il fallo. Tuttavia il Bayern non ha avuto il rigore". La Bild riporta anche le parole di Marcelo che ammette di aver commesso il fallo di mano in area. E sottolinea anche "il regalo di Ulreich" a Benzema in occasione del secondo gol.