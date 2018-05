MotoGp: Rossi, la Yamaha sta migliorando

ROMA, 2 MAG - "Le prime gare della stagione non sono andate molto bene, ma abbiamo provato qualcosa di positivo. La nostra M1 sta migliorando e ora arriviamo a Jerez, una pista molto importante per capire il nostro potenziale". Valentino Rossi si aspetta di ripartire fin dal Gp di Spagna: "Sono felice di tornare in Europa. L'anno scorso abbiamo faticato molto (10/o posto, ndr), ma quest'anno penso che possiamo fare meglio. Jerez è un circuito che mi piace molto, ho fatto delle belle gare qui e sarei felice di tornare sul podio. Insieme, io e il mio team, lavoreremo sodo per trovare il miglior assetto e capire il comportamento della moto con il nuovo asfalto". Secondo a Austin, Maverick Vinales punta a un nuovo podio. "L'anno scorso Jerez è stata una gara difficile per me - ricorda il pilota spagnolo della Yamaha - Ho sofferto molto perché abbiamo avuto alcuni problemi con la gomma anteriore, ma ora abbiamo più informazioni per essere ancora più forti rispetto alle ultime settimane. Punto alla vittoria".