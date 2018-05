Serie C, altre penalizzazioni: l'Akragas finisce a zero punti

La Federcalcio ha reso noto che il "Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 6 società di Lega Pro per violazioni Covisoc. Il TFN ha inflitto 10 punti di penalizzazione al Matera (Girone C di Serie C), 6 punti di penalizzazione al Siracusa (Girone C di Lega Pro) e all’Akragas (Girone C di Lega Pro) e 2 punti di penalizzazione a Mestre (Girone B di Serie C), Piacenza (Girone A di Lega Pro) e Gavorrano (Girone A di Lega Pro). Sono stati invece prosciolti da ogni addebito il Santarcangelo (Girone B di Lega Pro) e il Pro Piacenza (Girone A di Lega Pro)". L’Akragas finisce il campionato così a zero punti visti i 15 punti di penalizzazione. Ed è l’Akragas a mettere in salvo il Siracusa che nonostante gli ulteriori sei punti non rischia nulla in vista dell’ultima giornata di campionato.